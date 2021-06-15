В Москве задержали мужчину, укравшего из храма Евангелие

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Мужчина украл из храма на Преображенской площади Евангелие, а когда его поймали, объяснил поступок желанием приобщиться к православной культуре. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Прихожанин, находясь в храме на Преображенской площади, тайно похитил Евангелие. После этого он поспешил скрыться. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на проспекте 60-летия Октября задержали подозреваемого", - сказали в пресс-службе.

В главке добавили, что злоумышленником оказался 55-летней москвич, похищенное у него изъято. "Мужчина пояснил, что позаимствовал книгу с целью приобщения к православной культуре", - пояснили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о краже (ч. 1. ст. 158 УК РФ). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.