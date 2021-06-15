На Алтае возбудили дело после травмирования ребенка на батуте

БАРНАУЛ, 15 июня. /ТАСС/. Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело после очередного случая травмирования ребенка на батуте в Барнауле, сообщает во вторник Следственный комитет РФ. Пострадавший во время игры на батуте шестилетний мальчик госпитализирован.

"По предварительным данным, вечером 12 июня в парке семейного отдыха Барнаула во время игры на батуте шестилетний мальчик получил телесные повреждения. Ребенок доставлен в медицинское учреждение, ему оказывается стационарная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"). Следователи намерены проверить работу бизнесмена на предмет надлежащего оказания развлекательных услуг. По факту происшествия проверка начата и в региональной прокуратуре.

"Прокуратурой Ленинского района организована проверка информации о травмировании ребенка в парке семейного отдыха. Из сообщения следует, что во время игры на батуте несовершеннолетний случайно причинил вред здоровью другому ребенку, в результате чего пострадавшему потребовалась стационарная медицинская помощь", - сказали ТАСС в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что 30 мая в Барнауле опрокинулся батут на территории торгового центра "Район". В результате происшествия пострадали две девочки. В регионе расследуют сразу два уголовных дела - по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") и по ст. 293 УК РФ ("Халатность") - в отношении контролирующих органов, ответственных за приемку батута в соответствии с требованиями безопасности. В рамках первого уголовного дела предпринимателю, которая оказывала услуги, предъявлено обвинение, она взята под домашний арест. Ее сын, который являлся владельцем батута, допрошен следователями. После произошедшего в регионе начались массовые проверки батутов и организаторов аттракционов.