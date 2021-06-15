Пожар на складе в Челябинске локализовали

ТАСС, 15 июня. Пожар на складе недалеко от Челябинского электрометаллургического комбината локализован на площади 3,7 тыс. кв. м. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 14:02 [мск] объявлена локализация пожара на 3,7 тыс. кв. м", - сказали в пресс-службе.

Пожар в здании, где находятся складские помещения, начался в 09:52 мск. В пресс-службе Челябинского электрометаллургического комбината, территория которого располагается рядом с произошедшим возгоранием, сообщили ТАСС, что огонь на территории предприятия не замечен. Там уточнили, что горят соседние склады сыродельной компании. Из подвального помещения здания пожарными подразделениями были эвакуированы 25 человек.

Крыша горящего здания обрушилась на площади 500 кв. м. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. К тушению привлекаются более 140 человек и почти 50 единиц техники, в том числе пожарный поезд.