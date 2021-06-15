В Уфе возбудили уголовное дело после наезда электросамоката на пенсионера

ТАСС, 15 июня. Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело по факту травмирования пенсионера в результате наезда на него электросамоката. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего жителя города Уфы по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 12 июня вечером на остановке общественного транспорта "Фирма мир" в Уфе подозреваемый, управляя электросамокатом, совершил наезд на 81-летнего мужчину, в результате ему причинен перелом бедренной кости. После столкновения подозреваемый помог пенсионеру встать и покинул место происшествия.

По данным регионального МВД, с начала года в Уфе во время управления электросамокатами травмы получили как минимум семь человек. Зачастую причинами этого становятся внезапный выезд человека на самокате на проезжую часть или движение по ней.