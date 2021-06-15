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В метро Москвы подросток прокатился на самокате, зацепившись за вагон поезда

Прокуратура Московского метрополитена начала проверку, личность подростка пока не установлена

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Подросток проехал на самокате несколько метров, зацепившись руками за вагон поезда на станции метро "Арбатская" в Москве. Прокуратура столичного метрополитена начала проверку, сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного органа Москвы.

"По предварительной информации, на станции "Арбатская" Московского метрополитена подросток, используя самокат, зацепился руками за вагон отправляющегося со станции электропоезда и проехал таким образом несколько метров. Проведение проверки поручено прокуратуре Московского метрополитена", - говорится в сообщении.

Личность подростка пока не установлена.

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