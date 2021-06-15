В Рязани задержали главврача больницы, где произошел пожар

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали главного врача Рязанской ОКБ имени Н.А. Семашко Людмилу Сорокину, где в ночь на 9 июня произошел пожар, в результате которого погибли три пациента, еще одна из пострадавших умерла позднее в больнице. Об этом она сообщила ТАСС во вторник по телефону.

"Я задержана. [Сейчас нахожусь] в Следственном комитете", - сказала она.

Пожар в ночь на 9 июня произошел в реанимационном отделении больницы им. Н. А. Семашко, где на лечении находились пациенты с осложнениями после заражения коронавирусом. Площадь возгорания составила 15 кв. м, по данным МЧС, в результате пожара погибли три человека, восемь госпитализированы, еще 35 были эвакуированы со второго этажа. Среди пострадавших две медсестры, которые начали тушить пожар до прибытия подразделений МЧС, одна из них получила ожоги 75% тела. По факту гибели людей СК РФ возбудил уголовное дело. 15 июня стало известно о смерти одной из пациенток, пострадавших в результате пожара.