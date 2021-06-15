{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Мексике грузовой поезд сошел с рельсов и врезался в жилые дома

В результате инцидента три человека пострадали и один погиб

МЕХИКО, 15 июня. /ТАСС/. По меньшей мере три человека пострадали и один погиб во вторник в штате Халиско на западе Мексики, где грузовой состав врезался в жилые дома. Об этом сообщило в Twitter региональное управление по чрезвычайным ситуациям.

"Мы занимаемся ликвидацией последствий схода с рельсов поезда из 108 вагонов в районе Сан-Исидро-Масатепек в муниципалитете Тала, - говорится в записи. - Два локомотива и 12 вагонов упали на четыре жилых дома, что привело к гибели одного человека, еще трое получили травмы". Сведений о возможных причинах крушения обнародовано не было.

Ожидается, что компетентные органы проведут расследование обстоятельств случившегося.

Теги
Мексика
На тик-токеров в Москве завели уголовное дело из-за видео с иконой
На видео молодые люди распивают спиртное перед иконой, затем к ним подходит мужчина и ударяет одного из них по лицу
Читать полностью