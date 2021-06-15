В Мексике грузовой поезд сошел с рельсов и врезался в жилые дома

МЕХИКО, 15 июня. /ТАСС/. По меньшей мере три человека пострадали и один погиб во вторник в штате Халиско на западе Мексики, где грузовой состав врезался в жилые дома. Об этом сообщило в Twitter региональное управление по чрезвычайным ситуациям.

"Мы занимаемся ликвидацией последствий схода с рельсов поезда из 108 вагонов в районе Сан-Исидро-Масатепек в муниципалитете Тала, - говорится в записи. - Два локомотива и 12 вагонов упали на четыре жилых дома, что привело к гибели одного человека, еще трое получили травмы". Сведений о возможных причинах крушения обнародовано не было.

Ожидается, что компетентные органы проведут расследование обстоятельств случившегося.