Экс-полицейский аэропорта Внуково арестован за вовлечение девочки-подростка в проституцию

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Бывший сотрудник полиции аэропорта Внуково в Москве арестован за вовлечение девочки-подростка в занятие проституцией. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"Следствием по материалам отдела собственной безопасности УТ МВД России по ЦФО установлено, что в 2020 году младший специалист по автотранспорту - начальник гаража ЛО МВД России в аэропорту Внуково познакомился с несовершеннолетней девочкой в социальной сети. В ходе виртуального общения, а впоследствии и личных встреч, обвиняемый пообещал ей постоянные, быстрые и высокие денежные заработки за занятие проституцией, приискал клиентов, согласовав денежное вознаграждение за интимные услуги, и организовывал ее встречи с клиентами", - сообщила Марковская.

Следствием экс-полицейскому предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 240 УК РФ ("Вовлечение в занятие проституцией"), он признал вину в полном объеме. Суд арестовал его по ходатайству следователя.