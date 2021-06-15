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Суд арестовал мужчину, который ранил ножом хоккеиста Ямщикова в Москве

В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью

МОСКВА, 15 июня./ТАСС/. Тверской суд Москвы во вторник арестовал на два месяца Романа Шаруна, подозреваемого по делу о нападении на хоккеиста Даниила Ямщикова в Москве. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Романа Шаруна. Он подозревается по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Суд ходатайство следствия удовлетворил", - сказали в суде.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье на Цветном бульваре у ресторана "Тануки". Один из мужчин в ходе конфликта ножом ранил своего противника - хоккеиста Даниила Ямщикова. Спортсмена госпитализировали. Было возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью.

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