Экс-координатора "Открытки" Усманову вызвали на допрос по делу Пивоварова

МОСКВА, 15 июня./ТАСС/. Следователи вызвали на допрос по делу бывшего директора признанной нежелательной на территории РФ организации "Открытая Россия" Андрея Пивоварова экс-координатора "Открытки" Татьяну Усманову. Об этом она сообщила ТАСС.

"Меня внезапно вызвали на допрос по делу Андрея Пивоварова. Дело, видимо, срочное, иду вместе с адвокатом "Правозащиты Открытки" к 20:00 [мск]", - сказала она.

Во вторник суд рассмотрел жалобу на арест Пивоварова и оставил его в СИЗО до 31 июля. Первомайский районный суд Краснодара 2 июня удовлетворил ходатайство следователей об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Пивоварова по обвинению в осуществлении им деятельности нежелательной организации. При избрании меры пресечения суд обратил внимание на то, что Пивоваров был задержан в самолете при попытке вылета за пределы РФ, при этом обратного билета у него не было.

Как сообщила ТАСС Татьяна Усманова, в ходе заседания представитель защиты Сергей Бадамшин подчеркнул, что автором публикации в Facebook, из-за которой обвиняют Пивоварова, является не он, а одна из бывших администраторов аккаунта Мария Кузнецова. Она подтвердила это, предоставив подтверждающий документ. Защита просила приобщить материалы к делу.

Пивоваров был задержан 31 мая в Санкт-Петербурге при вылете в Варшаву. Его этапировали в Краснодар для проведения следственных действий, позже ему было предъявлено обвинение. Как сообщали журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю, по версии следствия, в августе 2020 года обвиняемый, являясь участником иностранной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ, разместил в открытом доступе сведения агитационного характера в поддержку данной организации. До этого Пивоваров уже неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в нежелательной организации.

Ранее "Открытая Россия" заявила о самоликвидации, в том числе отделений в регионах. Организация была учреждена в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского, который стал председателем правления.