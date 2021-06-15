Автобус насмерть сбил девочку на самокате на пешеходном переходе в Химках

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Водитель автобуса насмерть сбил девочку на самокате на пешеходном переходе в Химках. Об этом ТАСС сообщила представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

"Сегодня несовершеннолетняя, переезжавшая дорогу на самокате по пешеходному переходу, погибла в результате наезда рейсового автобуса", - сообщила Григорьева.

Химкинская городская прокуратура в ходе проверки установит причины аварии, а также даст оценку исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая предупреждение детского травматизма, а также в сфере безопасности дорожного движения. На место происшествия выезжал химкинский городской прокурор Денис Андреев.

В пресс-службе подмосковного главка МВД уточнили ТАСС, что водитель сбил 12-летнюю девочку на переходе на улице 9 Мая примерно в 18:10. На месте работают сотрудники ДПС, обстоятельства аварии выясняются.