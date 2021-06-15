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В Татарстане сгорело здание XIX века

В результате пожара никто не пострадал

КАЗАНЬ, 15 июня. /ТАСС/. Пожар происзошел на фасаде исторического заброшенного здания Елабуги в Республике Татарстан. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

"Огнем охватило 120 кв. м кирпичной двухэтажки, здание неэксплуатируемое", - сообщили в ведомстве.

В Елабужском государственном музее-заповеднике подтвердили, что здание постройки конца XIX века и входит в объекты культурного наследия регионального значения. На место происшествия оперативно прибыли пожарные и потушили огонь. В результате пожара никто не пострадал.

Причина пожара выясняются.

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