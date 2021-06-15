Подозреваемого в убийстве двух женщин задержали в Москве

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Мужчина, подозреваемый в убийстве двух женщин, задержан в Москве. Об этом ТАСС сообщила во вторник представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"В ближайшее время он будет доставлен в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий и проверки на причастность к совершению данного преступления", - сказала она.

Утром 15 июня 2021 года после тушения пожара в квартире жилого дома на улице Дзержинского поселения Кокошкино в Новой Москве были обнаружены тела двух женщин. Они погибли от множественных колото-резаных ранений. Личности погибших устанавливаются.