Обвиняемого в стрельбе в казанской школе доставили в Москву на психиатрическую экспертизу

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Житель Казани Ильназ Галявиев, обвиняемый в расстреле учеников местной школы, доставлен в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Об этом ТАСС рассказал ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников.

Что известно о стрельбе в школе в Казани

"Галявиев содержится в московском СИЗО в двухместной камере, его нынешний сосед обвиняется в нанесении тяжких телесных повреждений. Галявиев выглядит спокойно, признаков агрессии не демонстрировал. Он сказал, что полностью признает вину"- сказал Мельников.

Правозащитник добавил, что за Галявиевым в столичном СИЗО установлен жесткий контроль, так как в Казани он был поставлен на профилактический учет как склонный к побегу, нападению на сотрудников и самоубийству.

"Сам Галявиев утверждает, что в казанском изоляторе он обязан был получать разрешение на любое действие - встать, сесть, почесать голову. В Москве за ним тоже следят, но иными способами", - сказал собеседник агентства.

Бывший ученик гимназии № 175 в Казани Ильназ Галявиев 11 мая устроил в ней стрельбу. Погибли девять человек, 23 пострадали. Нападавший арестован по решению суда. Он обвиняется в убийстве двух и более лиц.