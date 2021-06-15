Прокуратура проверяет информацию из соцсетей о разливе нефти в Калмыкии

ЭЛИСТА, 15 июня. /ТАСС/. Прокуратура организовала проверку после сообщений в социальных сетях о возможном разливе нефти в Калмыкии. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее во вторник в местных сообществах в социальных сетях появилась информация о разливе нефти около скважин в республике. На фотографиях изображены пятна, внешне схожие с нефтяными. В сообщении говорится, что появление пятен стало следствием нарушений при устранении аварий и ремонте нефтепроводов.

"В связи с информацией в социальных сетях о возможном разливе нефти прокуратурой организована проверка исполнения требований природоохранного законодательства", - сообщили в пресс-службе прокуратуры. Отмечается, что ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры региона.