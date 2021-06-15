СК расследует смерть пятилетнего мальчика в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 15 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти пятилетнего мальчика в центральной больнице Новоаннинского района Волгоградской области. Пресс-служба следственного управления СК РФ по региону во вторник сообщила, что умерший ребенок был ранее госпитализирован с диагнозом "черепно-мозговая травма".

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего").

По данным регионального СК, мачеха ребенка сообщила, что травму головы он получил после падения с дерева примерно неделю назад, а утром 14 июня почувствовал недомогание, из-за чего пришлось обращаться за помощью к медикам. При этом следователи считают, что травму мальчик мог получить от действий иных лиц. Помимо пятилетнего мальчика, супруги воспитывали еще четырех детей. Семья не состояла на учете в органах системы профилактики.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона, в день смерти ребенка его отец покончил с собой. В следственном управлении СК РФ по региону эту информацию подтвердили.