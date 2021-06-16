В российских больницах за 2,5 года произошли почти 300 пожаров

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Почти 300 пожаров произошли в стационарных больницах и госпиталях России в течение 2,5 лет, в большинстве случаев они возникали из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, а также неосторожного обращения с огнем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России в ответ на соответствующий запрос агентства.

"За 2019-2020 годы в лечебных учреждениях со стационаром зарегистрированы 246 пожаров, в текущем году - 39 пожаров. При этом больше половины всех пожаров на данных объектах, как правило, происходят из-за нарушений правил устройства и эксплуатации электрооборудования, еще треть пожаров возникает при неосторожном обращении с огнем", - сказали в пресс-службе.

Всего, как отметили в МЧС, в настоящее время на учете ведомства находятся 6 225 стационарных больниц и госпиталей, обеспечение безопасности в которых является предметом повышенного внимания надзорных органов ведомства.

Большинство резонансных пожаров произошло в больницах, перепрофилированных для лечения больных с коронавирусной инфекцией. 9 мая 2020 года при пожаре в реанимации 50-й больницы в Москве погибла пожилая женщина. Шесть человек стали жертвами пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге 12 мая. В Челябинске 31 октября произошел выброс пламени в кислородной будке рядом с ковидным стационаром. Пожар перекинулся на больницу и жилой дом. В этом случае обошлось без погибших.

Крупный пожар в начале апреля этого года произошел в здании кардиоцентра в Благовещенске, где на площади 1,6 тыс. кв. м горела крыша здания. Жертв удалось не допустить. Более того, во время пожара в кардиоцентре проходила сложная операция. Бригада медиков смогла покинуть помещение, только когда операция была завершена. В ночь на 9 июня пожар произошел в реанимационном отделении больницы им. Н. А. Семашко в Рязани, где на лечении находились пациенты с осложнениями после коронавируса. Площадь возгорания составила 15 кв. м. В результате пожара погибли четыре человека, еще семь пострадали.