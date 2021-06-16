Шесть землетрясений магнитудой до 4,0 произошли за сутки рядом с Курильскими островами

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 июня. /ТАСС/. Сейсмологи за прошедшие сутки зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с Курилами (Сахалинская область) шесть землетрясений магнитудой до 4,0. Об этом в среду сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Землетрясения магнитудой от 2,3 до 4,0 зафиксированы рядом с Курилами. Минимальная глубина очага составила 6 км, максимальная - 110 км", - рассказали в филиале.

По данным сейсмологов, местные жители подземные толчки не ощутили. Угрозу цунами не объявляли.