Суд арестовал на два месяца директора АЗС в Новосибирске, где произошел крупный пожар

НОВОСИБИРСК, 16 июня. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска арестовал на два месяца директора автозаправочной станции в Новосибирске, где в понедельник произошел пожар. Об этом сообщается на сайте суда.

Что известно о пожаре на автозаправке в Новосибирске

"Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 16.06.2021, в отношении обвиняемого Гармидера Р. И. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 14.08.2021", - говорится в сообщении.

Пожар на территории газовой автозаправочной станции "Еврогаз" в промзоне на Гусинобродском шоссе в Новосибирске возник в минувший понедельник. Он сопровождался взрывами. Его общая площадь составила 1 200 кв. м. Причиной возгорания стало незаземление газовоза при сливе топлива в стационарную емкость.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), задержаны директор и инженер АЗС.