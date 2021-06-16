Суд на Алтае отпустил под домашний арест школьницу, обвиняемую в насилии над сверстницей

БАРНАУЛ, 16 июня. /ТАСС/. Суд в Алтайском крае удовлетворил апелляцию адвоката 14-летней школьницы, обвиняемой в жестоком насилии в отношении сверстницы, и изменил ей меру пресечения на домашний арест. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

Инцидент произошел 23 мая в одном из заброшенных зданий Барнаула. Видеозапись с издевательствами над 11-летней девочкой появилась в соцсетях. После этого были возбуждены два уголовных дела, 31 мая по обвинению в совершении преступления суд взял под стражу 14-летнюю девочку.

"Адвокат обвиняемой обжаловал меру пресечения. Суд удовлетворил требования адвоката и заменил меру пресечения на домашний арест", - сказали в пресс-службе, отметив, что девочка находилась под арестом в СИЗО.

Ранее замруководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Константин Мальцев объяснял, что необходимость ареста девочки обусловлена дерзостью преступления и общественной значимостью произошедшего.

Первое уголовное дело было возбуждено по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего"). По данным следствия, школьница в компании сверстников в одном из заброшенных домов города избила ученицу начальных классов, после чего совершила сексуальное насилие. Известно, что обвиняемая и другие фигуранты дела воспитывались в благополучных семьях, на учете в органах профилактики не состояли. Позднее следователи возбудили второе уголовное дело - по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). По данным следствия, вопиющее по своей жестокости преступление стало результатом ненадлежащей работы со стороны ответственных лиц системы органов профилактики и образования Барнаула и регионального правительства.