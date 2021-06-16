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Стрельба в школе в Казани

Экспертиза в отношении устроившего стрельбу в казанской школе продлится около месяца

Ее проведут в институте им. В. П. Сербского

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Психолого-психиатрическая экспертиза в институте им. В. П. Сербского Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе, может продлиться около месяца. Об этом ТАСС рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

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Накануне он сообщил, что Галявиева доставили на экспертизу в Москву. "Точные сроки могут назвать только профильные специалисты, но, вероятно, экспертиза продлится месяц или около того", - сказал он.

Бывший ученик гимназии № 175 в Казани Ильназ Галявиев 11 мая устроил в ней стрельбу. Погибли девять человек, 23 пострадали. Его арестовали и предъявили обвинение в убийстве двух и более лиц.

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РоссияТатарстанСтрельба в школе в Казани
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