Экспертиза в отношении устроившего стрельбу в казанской школе продлится около месяца

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Психолого-психиатрическая экспертиза в институте им. В. П. Сербского Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе, может продлиться около месяца. Об этом ТАСС рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

Что известно о стрельбе в школе в Казани

Накануне он сообщил, что Галявиева доставили на экспертизу в Москву. "Точные сроки могут назвать только профильные специалисты, но, вероятно, экспертиза продлится месяц или около того", - сказал он.

Бывший ученик гимназии № 175 в Казани Ильназ Галявиев 11 мая устроил в ней стрельбу. Погибли девять человек, 23 пострадали. Его арестовали и предъявили обвинение в убийстве двух и более лиц.