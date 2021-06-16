Экс-гендиректора аэропорта Якутска приговорили к 13 годам колонии за взятку

ТАСС, 16 июня. Суд приговорил бывшего генерального директора АО "Аэропорт Якутск" Николая Местникова к 13 годам лишения свободы за получение взятки на сумму свыше 3,5 млн рублей. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора АО "Аэропорт Якутск". Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взяток в крупном и особо крупном размерах"). Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 26,4 млн рублей", - сообщили ведомстве, добавив, что приговор в законную силу не вступил.

Следствием установлено, что с 2016 по 2018 год мужчина, будучи должностным лицом, получил незаконное денежное вознаграждение (свыше 3,5 млн рублей) от коммерческой организации, с которой имелись договорные отношения по коммунальному обслуживанию объектов аэропорта. Взятка предназначалась за обеспечение беспрепятственного осуществления организацией коммерческой деятельности на территории аэропорта, а также за продление и перезаключение договоров с ним.

В ходе судебного разбирательства мужчина виновным себя не признал.

В августе 2019 года Местников был осужден Якутским городским судом и признан виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ст. 204 УК РФ ("Получение коммерческого подкупа") и двух преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). За совершение этих преступлений ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом 10 млн рублей.

Местников возглавлял АО "Аэропорт Якутск" с 2013 по 2018 год.