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В Чечне уничтожили тайник с оружием и боеприпасами

Его обнаружили в ходе проведения поисковых мероприятий в лесном массиве на окраине Байсангуровского района Грозного

ГРОЗНЫЙ, 16 июня. /ТАСС/. Росгвардия совместно с ФСБ обнаружила и уничтожила в Чечне тайник с оружием и боеприпасами, который, предположительно, был захоронен несколько лет назад. Об этом в среду сообщили в пресс-службе 46-й отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ.

"В тайнике находилось 67 различных артиллерийских боеприпасов, четыре мины и ручной противотанковый гранатомет. Предположительно, взрывоопасные предметы были скрыты в тайнике преступниками несколько лет назад. После проведения обследования взрывотехники группы разминирования Росгвардии с соблюдением мер безопасности уничтожили тайник с содержимым накладным зарядом", - говорится в сообщении.

Тайник обнаружили в ходе проведения поисковых мероприятий в лесном массиве на окраине Байсангуровского района Грозного.

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