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Дело в отношении Ивана Белозерцева

Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-главе Пензенской области

Суд ранее продлил Ивану Белозерцеву срок содержания под стражей до 20 августа
Иван Белозерцев Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Иван Белозерцев
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду признал законным решение продлить арест бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву по делу о получении взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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"Мосгорсуд признал решение суда первой инстанцией законным и обоснованным и оставил его без изменения, а жалобу защиты Белозерцева - без удовлетворения", - сказали в суде.

В конце мая суд продлил Белозерцеву срок содержания под стражей до 20 августа. Тем же решением суд отказал в освобождении Белозерцева под домашний арест, о чем просила защита. Согласно судебному акту, по делу допрошены 15 свидетелей, назначено проведение четырех фоноскопических и баллистических экспертиз, следствию предстоит большой объем других действий по сбору доказательств.

По данным СК, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от экс-сенатора и предпринимателя Бориса Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму более 31 млн рублей за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов.

Теги
РоссияБелозерцев, Иван АлександровичПензенская областьДело в отношении Ивана Белозерцева
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