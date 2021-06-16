Два российских туриста пострадали в результате ДТП в Абхазии

СУХУМ, 16 июня. /ТАСС/. Два российских туриста получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в городе Гагра, из доставили в больницу. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Абхазии в среду.

"В северной части Гагрского тоннеля во вторник вечером около 22:00 автомобиль Kia Rio, которым управляла туристка из России, при выезде слетел в овраг. Сотрудники спасательного ведомства Абхазии оперативно прибыли на место ДТП и оказали пострадавшим помощь. В результате происшествия из шести пассажиров двое были доставлены в Гагрскую районную больницу, остальные отказались от госпитализации", - говорится в сообщении.