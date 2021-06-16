Суд оставил в СИЗО бывшего следователя, обвиняемого по делу о стрельбе в "Москва-Сити"

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду оставил под стражей бывшего следователя СК РФ Левона Агаджаняна, который был задержан в Москве по обвинению в фальсификации доказательств и привлечении невиновного к уголовной ответственности по делу о стрельбе в деловом центре "Москва-Сити". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы на постановление Басманного районного суда Москвы от 11 мая 2021 года, которым в отношении Агаджанян Л. С. продлен срок содержания под стражей до 17 августа 2021 года. Суд апелляционной инстанции оставил постановление районного суда без изменения, жалобы - без удовлетворения",- сказали в пресс-службе.

Агаджанян обвиняется по ст. 299 ("Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности"), ст. 303 ("Фальсификация доказательств") и ст. 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями") УК РФ, и отправил его под стражу.

По данным СК РФ, Агаджанян уволился с должности следователя Главного следственного управления СК России по Москве в феврале 2019 года, после чего занялся адвокатской деятельностью. Факт его противоправных действий был выявлен следователями центрального аппарата СК России при расследовании изъятого из производства столичного подразделения ведомства уголовного дела о перестрелке в башне "Око" в центре "Москва-Сити", произошедшей в 2017 году. Предварительное следствие по этому делу проводил Агаджанян. В СК полагают, что в ходе расследования он сфальсифицировал отдельные протоколы следственных действий и вещественные доказательства по уголовному делу с целью занижения роли фигурантов дела в совершенном преступлении. Кроме того, он незаконно привлекал к уголовной ответственности трех граждан, в отношении которых в настоящее время преследование прекращено.

Перестрелка в башне "Око" произошла вечером 17 ноября 2017 года. В ней участвовали охранники миллиардера Гавриила Юшваева и сотрудники ЧОП, которые следили за порядком. В результате столкновений пострадали семь человек, в том числе два работника ФГУП "Охрана" Росгвардии, которые пытались разнять конфликтующие стороны. Перед судом предстали только два участника событий тех лет - Эльдар Хамидов и Магомед Исмаилов.