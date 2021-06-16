Площадь лесных пожаров в Югре за сутки выросла в два раза

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 июня. /ТАСС/. Число лесных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО - Югра) увеличилось за сутки с семи до 10, а их общая площадь выросла в два раза - почти до 700 га. Об этом сообщили в среду ТАСС в департаменте недропользования и природных ресурсов Югры.

Утром во вторник в Югре действовало семь лесных пожаров на общей площади 329,5 га (Кондинское, Самаровское, Советское и Сургутское лесничества). При этом, по данным властей региона, всего с начала пожароопасного сезона в лесах Югры было зарегистрировано 99 лесных пожаров на общей площади 3 834,37 га.

"По данным на 15:00 (13:00 мск) 16 июня, в автономном округе действует десять лесных пожаров на землях Белоярского, Кондинского, Самаровского, Советского и Сургутского лесничеств общей площадью 698,5 га. Из них три возгорания в Советском и Кондинском районе общей площадью 555,5 га уже локализованы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, возгорания не представляют угрозы населенным пунктам и экономическим объектам, находятся под контролем Базы авиационной и наземной охраны лесов. В их тушении задействованы 207 сотрудников Авиалесоохраны Югры, пять единиц специализированной техники и вертолеты Ми-8.

В Югре основные лесные пожары произошли в мае, самая сложная ситуация с ними складывалась в Кондинском районе. Пожары не представляли угрозы населенным пунктам и объектам экономики. Причиной природных пожаров, возникших на территории региона в 2021 году, по данным МЧС, стали сухие грозы и неосторожное обращение с огнем. Губернатор Югры Наталья Комарова с 21 мая ввела в регионе режим повышенной готовности из-за действующих лесных пожаров.