Суд на Урале заменил депутату гордумы обязательные работы на штраф за участие в митинге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Штраф в 15 тыс. рублей назначили депутату городской думы Екатеринбурга Константину Киселеву за участие в несогласованной акции, которая прошла в конце января. В апреле Ленинский районный суд города определил Киселеву 30 часов обязательных работ. Депутат обжаловал это решение, сообщили ТАСС в пресс-службе Свердловского областного суда в среду.

"Киселеву заменили обязательные работы на штраф 15 тыс. рублей", - сказала собеседница агентства.

В апреле депутату назначали 30 часов обязательных работ за участие в еще одной несанкционированной акции. Согласно информации, опубликованной ранее в картотеке суда, Киселева признали виновным по 20.2 ч. 5 КоАП РФ "Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

Киселев - общественный деятель, депутат городской думы Екатеринбурга от регионального отделения политической демократической партии "Яблоко".