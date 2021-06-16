СК возбудил дело против директора фирмы в Чувашии за нарушение правил хранения антисептика

ТАСС, 16 июня. Уголовное дело возбуждено в Чувашии в отношении директора одной из компаний за нарушение правил обращения с опасными веществами. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду следственным управлением СК РФ по республике.

"Следственными органами СК РФ по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело в отношении директора одной из коммерческих организаций. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 247 УК РФ ("Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов")", - отмечается в сообщении. В прокуратуре республики журналистам уточнили, что речь идет о директоре ООО "Торговый дом "Волжанин".

По версии следствия, с марта 2020-го по июнь 2021 года в Новочебоксарске подозреваемый в нарушение установленных правил хранил опасные химические вещества, в том числе относящегося ко второму классу опасности (гипохлорит натрия), в пристройке к жилому дому. Он использовал их для кустарного производства на их основе дезинфицирующего средства для применения в нежилых помещениях. В результате происходило выделение химических веществ, в том числе гидрохлорида, в воздух рабочей зоны. При этом производственный объект не был оборудован системами вытяжной вентиляции, автоматизированного или дистанционного управления процессом. Это могло привести к острому отравлению работников. Помещение также не имеет санитарно-защитной зоны и находится в общественном здании на территории жилой застройки, что нарушает действующее законодательство.

Днем 15 июня на производственном объекте подозреваемый допустил разлив химических веществ, в том числе гипохлорита натрия. Это привело к загрязнению атмосферы, в результате содержание хлорных соединений в воздухе превысило установленный норматив для рабочей зоны.

Прокуратура Чувашии направила в территориальный отдел Роспотребнадзора требование о проведение внеплановой проверки объекта и прекращению его эксплуатации в судебном порядке.