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Во Владимирской области сотрудники ФСБ изъяли у преступной группы около 480 кг наркотиков

У них также обнаружили несколько единиц оружия, боеприпасы, а также химические реактивы

ВЛАДИМИР, 16 июня. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ по Владимирской области изъяли у преступной группы около 480 кг наркотиков, которые были произведены в нарколаборатории в одном из населенных пунктов региона. Возбуждено уголовное дело, сообщили в среду журналистам в пресс-службе регионального УФСБ.

"На основании полученных материалов оперативно-разыскной деятельности в мае 2021 года следственным отделением УФСБ России по Владимирской области в отношении членов указанной преступной группы возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Приготовление к незаконному сбыту наркотиков в особо крупном размере"). В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в пресс-службе.

Среди задержанных - иностранный гражданин 1984 года рождения, житель Александрова 1980 года рождения и Карабанова 1985 года рождения. У них правоохранители изъяли около 480 кг наркотических веществ, несколько единиц оружия, боеприпасы, а также химические реактивы, прекурсоры и лабораторное оборудование для производства наркотиков.

Как установили в ведомстве, злоумышленники организовали в одном из населенных пунктов Александровского района Владимирской области нарколабораторию по производству наркотического средства пирролидиновалерофенон ( -PVP, производное наркотического средства N-метилэфедрон). Расследование уголовного дела продолжается.

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