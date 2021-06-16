Водителя автобуса, сбившего насмерть девочку на самокате в Химках, арестовали

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Суд арестовал водителя автобуса, насмерть сбившего девочку на самокате на пешеходном переходе в Химках. Об этом ТАСС в среду сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"По ходатайству следователя Химкинским городским судом водителю автобуса, совершившему ДТП, в результате которого погибла 10-летняя девочка, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.

По данным полиции, 15 июня около 18:10 на улице 9 Мая водитель автобуса сбил девочку, пересекавшую проезжую часть на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных повреждений ребенок погиб. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 3 ст. 264 УК РФ).