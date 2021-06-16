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Лесные пожары в России

В Иркутской области локализовали один из самых крупных в России лесных пожаров

Населенным пунктам очаг не угрожает

ИРКУТСК, 16 июня. /ТАСС/. Крупный лесной пожар локализовали на площади 32,5 тыс. га в Катангском районе Иркутской области, которая находится на первом месте в России по площади возгораний. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"Самый крупный лесной пожар в Катангском районе локализован на площади 32 508 га", - говорится в сообщении.

С 11 июня в тушении пожара задействовали авиацию. В лесах Катангского района действует режим ЧС. Населенным пунктам очаг не угрожает.

Всего в Иркутской области, по данным на вечер среды, лесные пожары зарегистрировали на площади почти 33,7 тыс. га. По информации авиалесоохраны, по площади возгораний регион находится на первом месте в России.

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РоссияЛесные пожары в РоссииИркутская область
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