Посольство РФ призвало власти Абхазии обеспечить безусловную безопасность россиян

СУХУМ, 16 июня. /ТАСС/. Посольство России в Абхазии призвало власти республики усилить профилактическую работу, направленную на обеспечение безусловной безопасности российских граждан. Об этом говорится в распространенном в среду в Facebook сообщении диппредставительства в связи с произошедшей во вторник ночью в Пицунде стрельбой, в результате которой пострадали двое россиян.

"Вынуждены констатировать, что это далеко не первый резонансный случай с нападением на российских туристов в республике. Призываем абхазские власти к скорейшему завершению следственных действий и привлечению преступника к ответственности, а также усилению профилактической работы, направленной на борьбу с криминалом и безусловное обеспечение безопасности российских граждан с учетом начавшегося туристического сезона", - указали в посольстве.

В диппредставительстве отметили, что держат ситуацию с пострадавшими россиянами "на особом контроле". "В настоящий момент российские граждане находятся на лечении в г. Сочи, угрозы их жизни нет. С абхазскими властями налажено оперативное взаимодействие по линии посольства и официального представителя МВД России в Абхазии", - говорится в сообщении.

Следственный отдел УВД по Гагрскому району МВД Абхазии возбудил уголовное дело в отношении стрелявшего Дмитрия Пилия по признакам преступлений, предусмотренных статьями 105, 217 и 207 УК Абхазии "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", "незаконные приобретение передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия", "хулиганство".