Суд вынес приговор жителю Оренбурга, который пытался съесть свою взятку сотруднику ФСБ

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Суд в Москве приговорил к двум годам заключения жителя Оренбурга, пытавшегося съесть свою взятку сотруднику ФСБ. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

В марте к фигуранту обратился его знакомый с просьбой выяснить у пограничников ФСБ в аэропорту Внуково причину запрета въезда в РФ его брату и прибывшему совместно с ним уроженцу среднеазиатской республики. Обвиняемый обратился к пограничнику, который разъяснил, что в период своего предыдущего пребывания в РФ граждане уклонились от административного штрафа связанного с депортацией.

"Желая оказать содействие своему родственнику, злоумышленник передал должностному лицу пограничного контроля взятку в размере 20 тыс. рублей за незаконный пропуск иностранных граждан через государственную границу РФ, от которых последний отказался", - сказала Марковская.

При задержании взяткодатель пытался съесть деньги. "Приговором суда оренбуржцу назначено наказание в виде двух лет лишения свободы", - сказала представитель управления.