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В столкновениях с левыми радикалами в Берлине пострадали 60 полицейских

Власти уже несколько лет пытаются расселить заброшенный многоквартирный дом на улице Ригаер-штрассе, но сталкиваются с противодействием со стороны радикалов

БЕРЛИН, 17 июня. /ТАСС/. В ходе столкновений с левыми радикалами в районе Фридрихсхайн 60 полицейских получили травмы разной степени тяжести. Об этом сообщило в среду агентство DPA со ссылкой на представителей местных властей.

Беспорядки начались на улице Ригаер-штрассе. Там расположен заброшенный многоквартирный дом, в котором проживают представители различных левацких объединений. Уже несколько лет власти пытаются его расселить, но сталкиваются с противодействием со стороны радикалов.

В четверг берлинские оперативные службы должны провести обход домов на Ригаер-штрассе с целью проверки пожарной безопасности. Жильцы дома не намерены пускать представителей городских властей в дом и возвели на улице баррикады из горящих покрышек и колючей проволоки. Прибывших на место полицейских они закидали камнями и бутылками, пишет DPA.

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