Экс-чиновника из Астрахани приговорили к штрафу по делу о бездомных собаках

АСТРАХАНЬ, 16 июня. /ТАСС/. Кировский районный суда Астрахани в среду приговорил к штрафу в размере 100 тыс. рублей бывшего начальника управления по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации Астрахани за халатность при отлове и содержании бездомных собак. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Собранные следственными органами СК РФ по Астраханской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего начальника управления по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО "Город Астрахань". Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Приговором суда бывшему чиновнику назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что в 2020 году в адрес администрации Астрахани неоднократно поступали представления и информация правоохранительных и контролирующих органов, а также обращения граждан о принятии действенных мер в области обращения с безнадзорными собаками. Это было вызвано их скоплением на территории районов региона, агрессивным поведением, в частности, нападением на местных жителей. С апреля по декабрь 2020 года экс-чиновник при наличии бюджетного финансирования не сумел организовать надлежащим образом мероприятия по отлову и содержанию бездомных животных.

"В указанный период зарегистрировано 2 036 случаев нападения безнадзорных собак на граждан, из них 629 - дети. Пострадавшие обращались в медучреждения за соответствующей помощью", - добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что в Астрахани было найдено тело пожилого мужчины со следами рваных ран от укусов животных. Причиной смерти, по данным правоохранительных органов, стала острая сердечная недостаточность. Родственники умершего обратились к депутату облдумы, рассказав, что тело мужчины после смерти обглодали собаки. В рамках расследования уголовного дела проверялась версия о возможном нападении бродячих собак на 72-летнего астраханца.