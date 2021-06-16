В Петербурге произошел пожар на складе с деревянными упаковками

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Деревянные упаковки на площади 200 кв. м загорелись в комплексе складских сооружений в Кировском районе Санкт-Петербурга. Его потушили Об этом сообщили журналистам в городском главке МЧС.

"В 21:33 поступило сообщение о пожаре по адресу: Кировский район, проспект Стачек, д. 45, корп. 2", - заявили там, добавив, что горение произошло в четырехэтажном здании размером 20х60 метров, в комплексе складских производственных сооружений на четвертом этаже.

"В 23:12 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет. Возгорание тушили 12 единиц техники и 60 пожарных. Площадь пожара составила 200 кв. м.

В новость были внесены изменения (23:33) - добавлена информация о ликвидации пожара