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Стрельба в США

СМИ: при стрельбе в Балтиморе погиб один человек

По данным газеты Baltimore Sun, еще пятеро пострадали

ТАСС, 17 июня. По меньшей мере один человек погиб, еще пятеро получили ранения в результате стрельбы в Балтиморе (штат Мэриленд). Об этом в среду сообщила газета Baltimore Sun со ссылкой на местную полицию.

По данным полиции, огонь открыли двое или трое неизвестных, которые затем скрылись с места происшествия. "Это очень наглый, очень трусливый акт стрельбы без разбора", - охарактеризовал случившееся комиссар полиции Балтимора Майкл Харрисон.

В полиции также сообщили, что состояние пятерых пострадавших, доставленных в больницу, варьируется от тяжелого до критического.

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