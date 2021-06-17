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Пожар на АЗС в Новосибирске
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Второго фигуранта дела о пожаре на АЗС в Новосибирске отправили под домашний арест

Инженер автозаправки останется под домашним арестом до 14 августа
© Ростислав Нетисов/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 17 июня. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца инженеру автозаправки, на которой произошел крупный пожар. Об этом сообщается на сайте суда.

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"В отношении обвиняемого Киселя избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на 1 месяц 29 дней, то есть до 14 августа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следствие ходатайствовало об его аресте. Однако обвиняемый был освобожден из-под стражи.

Пожар на территории газовой автозаправочной станции "Еврогаз" в промзоне на Гусинобродском шоссе в Новосибирске произошел в минувший понедельник. Общая площадь составила 1 200 кв. м. Причиной пожара стало незаземление газовоза при сливе топлива в стационарную емкость. Пострадали 35 человек.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Директор АЗС заключен под стражу.

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