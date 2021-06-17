В Екатеринбурге пострадали три человека при столкновении автобусов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Два пассажирских автобуса столкнулись в Екатеринбурге, в результате ДТП пострадали три человека, включая ребенка. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Госавтоинспекции по Екатеринбургу.

"На Амундсена, 53, на остановке "Волгоградская" [произошло] столкновение двух автобусов маршрутов №47 и 54. Сотрудники ГИБДД на месте аварии выясняют обстоятельства", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что в результате ДТП женщина и мужчина получили закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга, ребенок 2014 года рождения - сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму.