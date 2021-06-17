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Суд в Красноярске приговорил к шести годам колонии члена организации "Свидетели Иеговы"

Мужчину также лишили права заниматься руководящей деятельностью в общественных объединениях на срок три года

КРАСНОЯРСК, 17 июня. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил к шести годам колонии 48-летнего организатора местной религиозной организации "Свидетели Иеговы", запрещенной на территории РФ. Об этом в четверг сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности запрещенного на территории Российской Федерации религиозного объединения"). С учетом позиции стороны обвинения, а также данных о личности подсудимого, суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься руководящей деятельностью в общественных объединениях на срок три года", - сообщили в прокуратуре.

Установлено, что мужчина с августа 2017-го по июль 2018 года руководил деятельностью организации "Свидетели Иеговы", а также входящих в ее структуру местных религиозных организаций.

Приговор не вступил в законную силу.

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