В Керчи ливень подтопил 12 домов и городскую больницу

"Подтоплено 12 домовладений, также в зоне подтопления находится городская больница №1. В больнице подтоплен цокольный этаж. Но эвакуация больных не планируется", - сказал собеседник агентства.

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Цокольный этаж городской больницы и 12 частных домов подтоплены в Керчи в результате ливня в ночь на четверг, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

На место направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС по Крыму, добавил представитель главка.

Ливень также привел к подтоплению 18 жилых домов в селе Приозерное под Керчью, эвакуированы 40 человек. Как сообщил ТАСС дежурный синоптик Крымского гидрометцентра, ночью в Керчи выпало почти 1,5 месячной нормы осадков. "72 мм - это за ночь, за 4 часа и 15 минут", - сказал он.

Советник главы региона Олег Крючков сообщил, что в связи с подтоплениями Сергей Аксенов отменил запланированное на четверг совещание по реализации инвестпроектов и выехал на восток полуострова.

"Сильно затоплены дождями Керчь и Ленинский район. Туда выехали Аксенов и Гоцанюк (глава Крыма и председатель Совмина региона). Трансляция еженедельного совещания отменена", - сказал он.

О подтоплении дорог

В пресс-службе городской администрации ТАСС сообщили, что после ночного ливня парализовано движение транспорта на центральных улицах и перекрестках Керчи.

"В связи с подтоплением центральных ул. Еременко, Фурманова, перекрестков Буденного и ШГС, Карла Маркса, Комарова рекомендую воздержаться от выезда на личном автотранспорте. Улицы и перекрестки не проездные", - сказал собеседник агентства.

По его словам, из-за обильных осадков вышла из берегов река Мелек-Чесме. "Состоялось заседание комиссии по ГО и ЧС. Совместными усилиями МЧС администрации города принимаются меры по спасению людей из подтопленных зданий, задействована тяжелая техника, общественный транспорт и плавсредства", - добавил представитель мэрии.

Региональный главк МЧС объявил штормовое предупреждение на 17 июня в связи с неблагоприятными погодными условиями. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее сообщил, что в четверг масштабные потопы прогнозируются в Новороссийске, Керчи, Феодосии и Анапе.