В Хакасии гражданина Таджикистана подозревают в призывах к терроризму

ТАСС, 17 июня. Гражданина Таджикистана подозревают в Хакасии в призывах к террористической деятельности. Об этом говорится в сообщении управления ФСБ по Хакасии.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма"). В рамках возбужденного уголовного дела получены признательные показания подозреваемого по факту совершения инкриминируемого преступления, изъяты материалы, пропагандирующие террористическую деятельность, электронные средства связи и носители информации, подтверждающие его противоправную деятельность", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, гражданин Таджикистана пропагандировал среди трудовых мигрантов деятельность международной террористической организации "Катиба Таухид валь-джихад", запрещенной на территории России. В одной из соцсетей он создал страничку, где говорилось о поддержке террористов. У подозреваемого было свыше 5 тыс. подписчиков.

Сейчас мужчина арестован на два месяца. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств совершенного преступления.