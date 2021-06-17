Авария на магистральном водопроводе Воронежа оставила без воды около 300 тыс. человек

ВОРОНЕЖ, 17 июня. /ТАСС/. Жители Левобережного и Железнодорожного районов Воронежа, в которых проживают около 300 тыс. человек, остались без водоснабжения из-за аварии на магистральном водоводе диаметром 1 000 мм. Об этом сообщил ТАСС в четверг представитель пресс-службы Железнодорожного района.

"Все многоквартирные дома в Железнодорожном районе остаются без воды. Без воды весь Железнодорожный район и весь Левобережный район", - сказал он.

В Железнодорожном районе Воронежа проживают более 130 тыс. человек. Ранее ТАСС сообщал, что без воды остаются жители Левобережного района, в котором проживают более 160 тыс. человек.

По данным пресс-службы компании "Росводоканал-Воронеж", утром 17 июня на левом берегу города выявлено повреждение магистрального водовода диаметром 1 000 мм, в настоящее время ведется технологическое переключение на водоводы крупных диаметров, после этого будет известно точное количестве домов, где ограничено водоснабжение.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Воронежской области, из-за прорыва на водоводе диаметром 1 000 мм в Воронеже в районе переулка Севастопольский и улицы Морской подтоплено, по предварительным данным, 12 участков и пять частных домов. "Совместными усилиями пожарных, спасательных подразделений администрации города и "РВК-Воронеж" идет откачка воды", - говорится в сообщении.

В Воронеже проживает более 1,1 млн человек.

В новость внесены изменения (10:17 мск) - добавлены подробности, уточняется число жителей, оставшихся без света.