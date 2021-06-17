Власти Керчи рассказали о ситуации в городе после сильных ливней

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Свыше 200 домов подтоплены в Керчи в результате сильных ливней, без света остались больница и центр города, сообщила в четверг пресс-служба администрации города.

Как спастись во время паводка

"По последним данным, затоплены ул. Жени Дудник, Комарова, Вокзальное шоссе, Пирогова, Советская. Примерно 236 домов частных и многоквартирных", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "обесточены центральная часть города, больница №1". "КРЭС обследует электротрансформаторные подстанции. Устанавливается генератор для работы больницы", - отметили в пресс-службе.

По данным властей города, в спасательной операции задействовали шесть лодок, более 10 единиц крупной техники. "Людей эвакуируют. Для жителей организован пункт временного размещения на ул. Войкова, 30", - добавили в администрации.

Министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко сообщил, что в больнице находятся 126 пациентов. "У нас там все на контроле, сотрудники все на месте, главный врач уже попал на рабочее место, докладывает мне каждые полчаса. Различного профиля пациенты, там многопрофильная больница, все нормально", - отметил он.

Региональный главк МЧС объявил штормовое предупреждение на 17 июня в Крыму связи с неблагоприятными погодными условиями. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее сообщил, что в четверг прогнозируются масштабные потопы в Новороссийске, Керчи, Феодосии и Анапе.