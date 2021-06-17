Воду с улиц Керчи планируют откачать в течение нескольких часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Воду с улиц Керчи, где в ночь на четверг выпало около двух месячных норм осадков, планируют откачать в течение ближайших трех часов.

"Проще на лодке, чем на автобусе". Крымчане показали подтопленные улицы после ливней

Об этом сообщил журналистам министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Сергей Донец.

Циклон над Крымом стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Наиболее серьезные последствия непогоды фиксируют на востоке полуострова, в частности, в Керчи.

"Что касается систем водоснабжения и водоотведения, у нас есть определенные сложности по работе, <...> все бригады задействованы, мы производим откачку в плановом режиме, в течение ближайших 2-3 часов мы приведем все в соответствие", - сказал Донец.