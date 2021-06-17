{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Воду с улиц Керчи планируют откачать в течение нескольких часов

Наиболее серьезные последствия непогоды фиксируют на востоке полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Воду с улиц Керчи, где в ночь на четверг выпало около двух месячных норм осадков, планируют откачать в течение ближайших трех часов.

На эту тему
"Проще на лодке, чем на автобусе". Крымчане показали подтопленные улицы после ливней
"Проще на лодке, чем на автобусе". Крымчане показали подтопленные улицы после ливней

Об этом сообщил журналистам министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Сергей Донец.

Циклон над Крымом стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Наиболее серьезные последствия непогоды фиксируют на востоке полуострова, в частности, в Керчи.

"Что касается систем водоснабжения и водоотведения, у нас есть определенные сложности по работе, <...> все бригады задействованы, мы производим откачку в плановом режиме, в течение ближайших 2-3 часов мы приведем все в соответствие", - сказал Донец.

Теги
РоссияКрым
В Анапе из-за сильного дождя размыло часть центрального пляжа, повреждена инфраструктура
К ликвидации последствий стихии привлекли более 160 человек и 40 единиц техники
Читать полностью