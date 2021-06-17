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В Волгограде в ДТП с иномаркой и грузовиком погиб ребенок, его мать пострадала

Инцидент произошел в Краснооктябрьском районе

ВОЛГОГРАД, 17 июня. /ТАСС/. Шестилетний ребенок погиб, его мать госпитализировали в результате столкновения иномарки с грузовым автомобилем в Волгограде. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

"По предварительным данным, около 09:15 мск женщина-водитель, управляя "Шевроле", в Краснооктябрьском районе в нарушение ПДД попыталась развернуться, не предоставила преимущество в движении и столкнулась с грузовой автомашиной. На месте ДТП от полученных травм скончался ее шестилетний сын, сама женщина с травмами доставлена в больницу", - сказали в пресс-службе.

На месте ДТП работают наряды ГИБДД Управления МВД России по Волгограду, следственно-оперативная группа отдела полиции Краснооктябрьского района. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, добавили в пресс-службе ведомства.

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РоссияВолгоградская область
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