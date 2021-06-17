Из новгородской поликлиники эвакуировали 100 человек из-за подозрительного предмета

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 июня. /ТАСС/. Около 100 человек были эвакуированы из здания 1-й поликлиники в Великом Новгороде из-за сообщения о подозрительном предмете, оставленном в медицинском учреждении. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Поступило сообщение о бесхозном предмете. Эвакуировано около 100 человек", - сообщил собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Новгородской области, в настоящее время в поликлинике проводятся оперативные мероприятия, на место выехали сотрудники полиции. Как сообщил источник в экстренных службах, по предварительным данным, бесхозным предметом оказалась обувная коробка.