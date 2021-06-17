В Анапе из-за сильного дождя размыло часть центрального пляжа, повреждена инфраструктура

КРАСНОДАР, 17 июня. /ТАСС/. Инфраструктура центрального пляжа повреждена в Анапе из-за сильного дождя, который прошел в городе в ночь на четверг. Часть пляжа размыта, повалены деревья и повреждены линии электропередачи. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

Ранее в ГУ МЧС по Краснодарскому краю объявили экстренное предупреждение по непогоде. По данным ведомства, из-за прохождения осадков в ночь на четверг оказались подтопленными придомовые территории в Анапе и Темрюке. В оперативном штабе по региону в четверг утром сообщали, что подтопленными оказались низменные участки дорог и порядка десяти придомовых территорий.

"Из-за дождя пострадала инфраструктура в районе центрального пляжа. С ночи аварийные бригады откачивают воду, распиливают упавшие деревья, электрики восстанавливают поврежденные линии электропередачи", - сообщили в пресс-службе.