В Анапе из-за сильного дождя размыло часть центрального пляжа, повреждена инфраструктура

КРАСНОДАР, 17 июня. /ТАСС/. Инфраструктура центрального пляжа повреждена в Анапе из-за сильного дождя, который прошел в городе в ночь на четверг. Часть пляжа размыта, повалены деревья и повреждены линии электропередачи. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.
Ранее в ГУ МЧС по Краснодарскому краю объявили экстренное предупреждение по непогоде. По данным ведомства, из-за прохождения осадков в ночь на четверг оказались подтопленными придомовые территории в Анапе и Темрюке. В оперативном штабе по региону в четверг утром сообщали, что подтопленными оказались низменные участки дорог и порядка десяти придомовых территорий.
"Из-за дождя пострадала инфраструктура в районе центрального пляжа. С ночи аварийные бригады откачивают воду, распиливают упавшие деревья, электрики восстанавливают поврежденные линии электропередачи", - сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что на центральном пляже повреждены кабинки для переодевания, навесы и прочая инфраструктура. Пляжи, где проводят восстановительные работы, на данный момент закрыты для посещения. Остальные пляжи открыты для туристов, однако купание в море запрещено из-за штормового предупреждения.
Всего к ликвидации последствий стихии привлекли более 160 человек и 40 единиц техники. В них задействовали подразделения ЖКХ, муниципальной службы спасения, Кубань-СПАС, МЧС, а также аварийные бригады Водоканала, районных и городских электросетей.
Также в пресс-службе добавили, что подтоплено 14 дворовых территорий, всего в городе выпало более двух месячных норм осадков. Стихия преимущественно ударила по низменным районам города, наиболее сложная ситуация на ул. Ленина, 229 в микрорайоне "Горгиппия", где ливневые осадки подтопили цокольный этаж. В данный момент спасательные службы заканчивают на месте работы по откачке воды.