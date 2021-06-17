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Раненного при стрельбе в Абхазии россиянина перевезли вертолетом в Краснодар

По данным источника ТАСС в оперативных службах региона, состояние россиянина оценивается как тяжелое

КРАСНОДАР, 17 июня. /ТАСС/. Россиянин, раненный в результате стрельбы во вторник ночью в Пицунде (Абхазия), доставлен санавиацией в краевую клиническую больницу №1 в Краснодар. Его состояние оценивается как тяжелое, сообщил ТАСС источник в оперативных службах региона.

Двое россиян получили ранения в результате стрельбы во вторник ночью в Пицунде. Стрелявший - гражданин республики Дмитрий Пилия - в тот же вечер был задержан.

"Один из пострадавших при перестрелке в Абхазии в ККБ №1 в Краснодаре. Он был доставлен из Сочи санавиацией. Состояние тяжелое, огнестрельное ранение ног", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Следственный отдел УВД по Гагрскому району МВД Абхазии возбудил уголовное дело в отношении стрелявшего Дмитрия Пилии по признакам преступлений, предусмотренных статьями 105, 217 и 207 УК Абхазии "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", "незаконные приобретение передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия", "хулиганство". Пилия вчера был арестован на два месяца.

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